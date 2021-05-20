В Госдуме прокомментировали признание США в неспособности помешать строительству "Северного потока — 2"
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Депутат подчеркнул, что проект нового газопровода интересен как России, так и многим европейским странам.
У российских властей нет сомнения в том, что строительство "Северного потока — 2" будет завершено. Это отметил заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода будет очень трудно.
"Потому что он интересен как России, так и многим европейским странам. Это чисто коммерческий проект. Здесь нет никаких сомнений в том, что мы закончим его", — пояснил депутат в беседе с RT.
Ананских заметил, что при строительстве нужно руководствоваться не политическими установками, а экономическими.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода "Северный поток — 2" будет очень трудно. До этого она же говорила, что США продолжают считать новый газопровод плохим проектом.