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В Госдуме прокомментировали признание США в неспособности помешать строительству "Северного потока — 2"

Депутат подчеркнул, что проект нового газопровода интересен как России, так и многим европейским странам.

20 мая, 20:58
<p>Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt</p>

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

У российских властей нет сомнения в том, что строительство "Северного потока — 2" будет завершено. Это отметил заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода будет очень трудно.

"Потому что он интересен как России, так и многим европейским странам. Это чисто коммерческий проект. Здесь нет никаких сомнений в том, что мы закончим его", — пояснил депутат в беседе с RT.

Ананских заметил, что при строительстве нужно руководствоваться не политическими установками, а экономическими.

Идея газопровода "плоха", но Германия дороже: Белый дом признал невозможность заморозки "Северного потока – 2"

Идея газопровода "плоха", но Германия дороже: Белый дом признал невозможность заморозки "Северного потока – 2"

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода "Северный поток — 2" будет очень трудно. До этого она же говорила, что США продолжают считать новый газопровод плохим проектом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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