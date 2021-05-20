В Госдуме прокомментировали признание США в неспособности помешать строительству "Северного потока — 2"

Депутат подчеркнул, что проект нового газопровода интересен как России, так и многим европейским странам.

У российских властей нет сомнения в том, что строительство "Северного потока — 2" будет завершено. Это отметил заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода будет очень трудно.

"Потому что он интересен как России, так и многим европейским странам. Это чисто коммерческий проект. Здесь нет никаких сомнений в том, что мы закончим его", — пояснил депутат в беседе с RT.

Ананских заметил, что при строительстве нужно руководствоваться не политическими установками, а экономическими.