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В Ирландии заявили о возможной причастности российских хакеров к атаке на службу здравоохранения

Злоумышленники заявляют, что получили доступ к сети службы более двух недель назад, и требуют выкуп в 20 миллионов долларов за более чем 700 гигабайт личных данных.

20 мая, 21:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Службы кибербезопасности Ирландии считают, что атака на национальную службу здравоохранения (HSE) была совершена группировкой хакеров Wizard Spider, которая, предположительно, базируется в Санкт-Петербурге. Страна уже связалась с российскими властями, Посольство РФ осудило кибератаку и предлагает правительству помощь в расследовании дела.

Как сообщает телеканал RTE, хакеры предоставили властям страны ключи дешифрования, однако в сообщениях, адресованных сотрудникам HSE, злоумышленники заявили, что, если с ними не свяжутся, они опубликуют или продадут личные данные.

Министерство здравоохранения Ирландии было подвергнуто кибератаке 13 мая. Спустя пару дней на американском сайте Bleeping Computer было опубликовано сообщение от хакеров, в котором говорится, что они получили доступ к сети Минздрава более двух недель назад. Они требуют выкуп в 20 миллионов долларов за более чем 700 гигабайт личных данных. Власти Ирландии отказались платить.

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Отметим, что в Кремле неоднократно отвергали данные о причастности России к кибератакам. Однако власти западных стран продолжают обвинять в подобных инцидентах Россию.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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