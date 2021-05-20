В Ирландии заявили о возможной причастности российских хакеров к атаке на службу здравоохранения

Службы кибербезопасности Ирландии считают, что атака на национальную службу здравоохранения (HSE) была совершена группировкой хакеров Wizard Spider, которая, предположительно, базируется в Санкт-Петербурге. Страна уже связалась с российскими властями, Посольство РФ осудило кибератаку и предлагает правительству помощь в расследовании дела.

Как сообщает телеканал RTE, хакеры предоставили властям страны ключи дешифрования, однако в сообщениях, адресованных сотрудникам HSE, злоумышленники заявили, что, если с ними не свяжутся, они опубликуют или продадут личные данные.

Министерство здравоохранения Ирландии было подвергнуто кибератаке 13 мая. Спустя пару дней на американском сайте Bleeping Computer было опубликовано сообщение от хакеров, в котором говорится, что они получили доступ к сети Минздрава более двух недель назад. Они требуют выкуп в 20 миллионов долларов за более чем 700 гигабайт личных данных. Власти Ирландии отказались платить.