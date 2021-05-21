В Венгрии отменят обязательный масочный режим и комендантский час

В Венгрии будет снято большинство санитарных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В том числе речь идёт об обязательном масочном режиме. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth Radio.

"Комендантский час и обязанность носить маски в общественных местах будут отменены", — сообщил Орбан.

Он также отметил, что в стране разрешат мероприятия на открытом пространстве с участием более 500 человек и занятия спортом на открытом воздухе. А свадьбы смогут проводиться без ограничений, при этом публичные мероприятия, которые организуют на закрытых площадках, будут разрешать посещать только тем, кто сделал прививку. Орбан отметил, что решение о дате вступления в силу этих мер пока не принято.

По словам премьер-министра, отмена ограничений в Венгрии связана с быстрыми темпами вакцинации населения. Он подчеркнул, что сегодня с точки зрения пандемии страна безопаснее, чем любое другое европейское государство.