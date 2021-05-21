В Венгрии отменят обязательный масочный режим и комендантский час
Кроме того, в стране будут разрешены мероприятия с участием более 500 человек на открытом пространстве и занятия спортом на воздухе.
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В Венгрии будет снято большинство санитарных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В том числе речь идёт об обязательном масочном режиме. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth Radio.
"Комендантский час и обязанность носить маски в общественных местах будут отменены", — сообщил Орбан.
Он также отметил, что в стране разрешат мероприятия на открытом пространстве с участием более 500 человек и занятия спортом на открытом воздухе. А свадьбы смогут проводиться без ограничений, при этом публичные мероприятия, которые организуют на закрытых площадках, будут разрешать посещать только тем, кто сделал прививку. Орбан отметил, что решение о дате вступления в силу этих мер пока не принято.
По словам премьер-министра, отмена ограничений в Венгрии связана с быстрыми темпами вакцинации населения. Он подчеркнул, что сегодня с точки зрения пандемии страна безопаснее, чем любое другое европейское государство.
Ранее Лайф рассказывал, что Венгрия подтвердила безопасность поступившего в Словакию российского "Спутника V". В свою очередь, глава словацкого Минздрава Владимир Ленгварский сообщил, что планируется провести консультации с Россией и экспертами для определения дальнейших шагов по препарату, хранящемуся на складах страны.
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