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Собянин заявил, что в Москве доля привившихся от ковида меньше, чем в любом европейском городе

Градоначальник также сообщил, что в столице около девяти тысяч человек с коронавирусом находятся на лечении в стационарах.

21 мая, 06:24
<p>Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице доля вакцинированных от коронавируса граждан меньше, чем в любом европейском городе. Об этом он сообщил на встрече с активистами севера-востока города, видео с мероприятия опубликовано в блоге градоначальника.

"Первые в мире: крупный город (Москва. — Прим. Лайфа) объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причём иногда, по некоторым данным, в разы", — сообщил Собянин.

Названы места, где россияне чаще всего заражаются коронавирусом

Названы места, где россияне чаще всего заражаются коронавирусом

Мэр столицы отметил, что люди продолжают болеть коронавирусом, однако не торопятся делать прививку, хотя в городе есть все условия для этого. Он признался, что сам бы не стал вакцинироваться, если бы это было "просто так", но в данной ситуации выбор стоит между "буду болеть и не буду болеть". Градоначальник также сообщил, что около девяти тысяч людей с CoViD-19 в Москве находятся в стационарах в больницах.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остаётся сложной, но не драматичной. Он добавил, что всем жителям Москвы, которые планируют отпуск, необходимо сделать прививку от CoViD-19.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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