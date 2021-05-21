Собянин заявил, что в Москве доля привившихся от ковида меньше, чем в любом европейском городе
Градоначальник также сообщил, что в столице около девяти тысяч человек с коронавирусом находятся на лечении в стационарах.
Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице доля вакцинированных от коронавируса граждан меньше, чем в любом европейском городе. Об этом он сообщил на встрече с активистами севера-востока города, видео с мероприятия опубликовано в блоге градоначальника.
"Первые в мире: крупный город (Москва. — Прим. Лайфа) объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причём иногда, по некоторым данным, в разы", — сообщил Собянин.
Мэр столицы отметил, что люди продолжают болеть коронавирусом, однако не торопятся делать прививку, хотя в городе есть все условия для этого. Он признался, что сам бы не стал вакцинироваться, если бы это было "просто так", но в данной ситуации выбор стоит между "буду болеть и не буду болеть". Градоначальник также сообщил, что около девяти тысяч людей с CoViD-19 в Москве находятся в стационарах в больницах.
Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остаётся сложной, но не драматичной. Он добавил, что всем жителям Москвы, которые планируют отпуск, необходимо сделать прививку от CoViD-19.
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