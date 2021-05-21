Как не нужно худеть к лету: диетолог объяснила опасность скоростных методов

Экспресс-диеты, которые позволяют резко сбросить вес к лету, могут серьёзно навредить организму. Диетолог Алёна Барредо рекомендует снижать вес поэтапно. Для начала, по её словам, следует уменьшить количество потребляемых калорий.

"Если вы переедали, перейдите на меньшие порции. Обратите особое внимание на ужин. Его лучше перенести на более ранний срок. А чтобы уменьшить поступление углеводов, добавьте в этот вечерний приём пищи больше овощей и нежирного белка. Тогда будет хорошее снижение веса, которое будет проходить правильно и корректно для организма", — сказала Алёна Барредо в интервью радио Sputnik.

Снижать вес более чем на 500 граммов в неделю не рекомендуется, говорит она. Впоследствии это может привести лишь к излишнему набору веса, поскольку организм считает, что переживает стресс.

"Чтобы не было постоянного чувства голода, нужно и завтракать, и обедать, и ужинать, и обязательно есть белок. Если недоедать белок, будет низкая насыщаемость и высокое чувство голода", — говорит диетолог.