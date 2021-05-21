Принцы обвинили Би-би-си в причастности к развитию паранойи у принцессы Дианы

Обманные действия бывшего журналиста вещательной корпорации Би-би-си Мартина Башира при получении согласия на интервью у принцессы Дианы в 1995 году послужили причиной возникновения у неё паранойи. Об этом заявили сыновья принцессы Уэльской герцог Кембриджский Уильям и герцог Сассекский Гарри, комментируя итоги расследования обстоятельств скандального интервью своей матери.

"На мой взгляд, обманный путь, коим было получено согласие на интервью, повлиял на то, что сказала в нём моя мать. Это интервью было серьёзной причиной того, что отношения между моими родителями ухудшились, оно также нанесло неоценимый ущерб другим людям. Невероятно печально осознавать тот факт, что допущенные Би-би-си ошибки значительно повлияли на то, что у неё развились страхи, паранойя и замкнутость, которые запомнились мне в конце её жизни", — отметил принц Уильям.

Он также добавил, что "больше всего огорчает тот факт, что, если бы Би-би-си провела тщательное расследование жалоб и озабоченностей в 1995 году", его мать "узнала бы, что она была обманута".

"Её подвёл не только жуликоватый репортёр, но и руководство Би-би-си, которое закрыло глаза на ситуацию вместо того, чтобы задавать жёсткие вопросы", — подчеркнул герцог Кембриджский.

Как утверждает принц Уильям, программа "Панорама", в которой вышло интервью принцессы Дианы и которая выходит на экраны с 1953 года, "больше не должна выходить эфир" в связи с подрывом её авторитета. При этом принц Гарри заявил, что "пульсирующий эффект культуры эксплуатации и неэтичных практик в конечном счёте лишил жизни" его мать.

Ранее телерадиокорпорация принесла свои извинения королевской семье и в целом своей аудитории за действия Мартина Башира. Соответствующее заявление корпорации было сделано после публикации доклада по итогам специального независимого расследования, проведённого экс-судьёй британского Верховного суда Джоном Дайсоном. Выяснилось, что Башир ради интервью с принцессой Дианой прибегнул к обману, заручившись поддержкой её младшего брата Чарльза Спенсера после того, как показал ему банковские выписки, свидетельствовавшие о том, что сотрудники Букингемского дворца из окружения его сестры были наняты для слежки за ней. Позже выяснилось, что эти выписки по просьбе журналиста были подделаны графическим художником, сотрудничавшим с Би-би-си.

Интервью принцессы Дианы в программе "Панорама" в 1995 году в Кенсингтонском дворце стало настоящей сенсацией в Великобритании, поскольку в нём впервые высокопоставленный член королевской семьи публично рассказал о разногласиях в Букингемском дворце. Во время беседы с Баширом супруга принца Уэльского Чарльза сделала ряд громких заявлений, в частности сообщив о том, что "в её браке было три человека", подразумевая давнюю возлюбленную наследника престола Камиллу Паркер-Боулз, которая впоследствии стала его второй женой.