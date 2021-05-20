Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Россию не доехала огромная партия кокаина в бананах

Наркотики были спрятаны среди ящиков, которые готовились к отправке в Европу. В РФ планировалось отправить часть партии.

20 мая, 23:43
<p>Фото © <a href="https://www.ecuavisa.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ecuavisa</a></p>

Фото © Ecuavisa

Правоохранительные органы Эквадора арестовали 805 брикетов кокаина. Наркотики были обнаружены в грузе с бананами, который должен был направляться в Россию и Бельгию. Как сообщает телеканал Ecuavisa, стоимость партии составляет несколько миллионов долларов.

Как сообщили телеканалу источники в администрации крупнейшего города страны Гуаякиль на тихоокеанском побережье, наркотики были обнаружены в порту этого мегаполиса. Кокаин был в чёрных пакетах с табличками на каждом из них.

Жители Финляндии начали умирать из-за передозировки неизвестного наркотика

Жители Финляндии начали умирать из-за передозировки неизвестного наркотика

Ранее в России перехватили предназначенную для Евросоюза крупнейшую партию контрабандного героина. Такого количества наркотика могло бы хватить примерно на 11 миллионов условных разовых доз.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1