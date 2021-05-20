В Россию не доехала огромная партия кокаина в бананах

Правоохранительные органы Эквадора арестовали 805 брикетов кокаина. Наркотики были обнаружены в грузе с бананами, который должен был направляться в Россию и Бельгию. Как сообщает телеканал Ecuavisa, стоимость партии составляет несколько миллионов долларов.

Как сообщили телеканалу источники в администрации крупнейшего города страны Гуаякиль на тихоокеанском побережье, наркотики были обнаружены в порту этого мегаполиса. Кокаин был в чёрных пакетах с табличками на каждом из них.