В Россию не доехала огромная партия кокаина в бананах
Наркотики были спрятаны среди ящиков, которые готовились к отправке в Европу. В РФ планировалось отправить часть партии.
Фото © Ecuavisa
Правоохранительные органы Эквадора арестовали 805 брикетов кокаина. Наркотики были обнаружены в грузе с бананами, который должен был направляться в Россию и Бельгию. Как сообщает телеканал Ecuavisa, стоимость партии составляет несколько миллионов долларов.
Как сообщили телеканалу источники в администрации крупнейшего города страны Гуаякиль на тихоокеанском побережье, наркотики были обнаружены в порту этого мегаполиса. Кокаин был в чёрных пакетах с табличками на каждом из них.
Ранее в России перехватили предназначенную для Евросоюза крупнейшую партию контрабандного героина. Такого количества наркотика могло бы хватить примерно на 11 миллионов условных разовых доз.
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