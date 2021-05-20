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Огромная воронка и слой пепла. Учёные рассказали о последствиях извержения Йеллоустоунского супервулкана

Катаклизм станет крайне разрушительным и нанесет сильнейший удар прежде всего по североамериканскому континенту.

20 мая, 23:35

Один из гейзеров на Йеллоустоунским супервулкане. Видео © Twitter / @hbarqawi1978

Последствия извержения Йеллоустоунского супервулкана прежде всего коснуться территории США, но при этом затронут территорию всего континента. Как утверждают учёные, города будут покрыты толстым слоем пепла.

"На месте национального парка в Йеллоустоуне, скорее всего, образуется огромная воронка", – передаёт Express слова вулканолога Робина Джорджа Эндрюса.

Учёный уверен, что извержение приведет к повреждению линий электропередачи, загрязнению водоемов и создаст серьезные проблемы в сельском хозяйстве. Это обрушит экономику Северной Америки. Также суперизвержение может спровоцировать вулканическую зиму планетарного масштаба.

"Проблема состоит в том, что современному человечеству еще не приходилось иметь дело с катаклизмами такого уровня", — подытожил Эндрюс.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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