Огромная воронка и слой пепла. Учёные рассказали о последствиях извержения Йеллоустоунского супервулкана
Катаклизм станет крайне разрушительным и нанесет сильнейший удар прежде всего по североамериканскому континенту.
Один из гейзеров на Йеллоустоунским супервулкане. Видео © Twitter / @hbarqawi1978
Последствия извержения Йеллоустоунского супервулкана прежде всего коснуться территории США, но при этом затронут территорию всего континента. Как утверждают учёные, города будут покрыты толстым слоем пепла.
"На месте национального парка в Йеллоустоуне, скорее всего, образуется огромная воронка", – передаёт Express слова вулканолога Робина Джорджа Эндрюса.
Учёный уверен, что извержение приведет к повреждению линий электропередачи, загрязнению водоемов и создаст серьезные проблемы в сельском хозяйстве. Это обрушит экономику Северной Америки. Также суперизвержение может спровоцировать вулканическую зиму планетарного масштаба.
"Проблема состоит в том, что современному человечеству еще не приходилось иметь дело с катаклизмами такого уровня", — подытожил Эндрюс.
Лайф рассказывал, что в Исландии ранее выставили на продажу вулкан Фаградальсфьядль. Владельцы участка хотят, чтобы новый собственник построил на этом месте что-то интересное для туристов.
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