Огромная воронка и слой пепла. Учёные рассказали о последствиях извержения Йеллоустоунского супервулкана

Один из гейзеров на Йеллоустоунским супервулкане. Видео © Twitter / @hbarqawi1978

Последствия извержения Йеллоустоунского супервулкана прежде всего коснуться территории США, но при этом затронут территорию всего континента. Как утверждают учёные, города будут покрыты толстым слоем пепла.

"На месте национального парка в Йеллоустоуне, скорее всего, образуется огромная воронка", – передаёт Express слова вулканолога Робина Джорджа Эндрюса.

Учёный уверен, что извержение приведет к повреждению линий электропередачи, загрязнению водоемов и создаст серьезные проблемы в сельском хозяйстве. Это обрушит экономику Северной Америки. Также суперизвержение может спровоцировать вулканическую зиму планетарного масштаба.

"Проблема состоит в том, что современному человечеству еще не приходилось иметь дело с катаклизмами такого уровня", — подытожил Эндрюс.