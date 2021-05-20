Россиянам рассказали, когда могут упасть цены на вторичное жильё

В России цены на вторичное жильё могут упасть уже в начале этой осени. Это связано с тем, что активность на рынке недвижимости начинает замедляться, и теперь продавцы будут конкурировать за покупателей, а не наоборот. Об этом рассказал ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов.

В беседе с Ura.ru эксперт подчеркнул, что к маю в стране начал снижаться спрос на покупку недвижимости.

"Как показывает практика, после снижения спроса, в течение двух-трёх месяцев собственники ещё сохраняют надежду продать по тем ценам, которые были до этого на высоком спросе. А потом постепенно начинают её снижать. Сначала делают скидки, а затем постепенно снижают и цену", — пояснил аналитик.

Иванов добавил, что снижение цены на вторичное жильё вероятнее всего в тех регионах, где больше всего продавцов готовы дать покупателям скидку. Так, наибольшая вероятность падения цен на рынке вторичной недвижимости, с учётом высокого дисконта, сейчас в Новосибирске (средний уровень скидки сейчас 3,1% от начальной цены объекта), Самаре (2,9%), Челябинске (2,8%), Красноярске (2,7%) и Перми (2,5%).

Меньше всего на снижение стоимости жилья стоит рассчитывать жителям тех городов, где уровень скидки сейчас минимален. Это касается Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. При этом специалист заметил, что если цены на вторичное жильё и пойдут вниз, то не стоит ожидать резкого обвала стоимости. Процесс снижения цены будет наиболее заметен в небольших городах, считает эксперт.

"В маленьких городах быстрее рынок реагирует. Там сарафанное радио лучше работает, и люди быстрее узнают, кто и за сколько продал свою квартиру. Большие города более степенные в этом плане", — резюмировал Иванов.