"Ауди" депутата Заксобрания собрал "паровозик" из машин в Ростове-на-Дону

Депутат Заксобрания устроил массовое ДТП в Ростове-на-Дону. Видео © ВКонтакте / Авто Ростов-на-Дону | Регион 61

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Александр Михалев стал участником массового ДТП в Ростове-на-Дону. В социальных сетях утверждают, что на проспекте Стачки по его вине столкнулось пять иномарок. При этом авторы видеозаписи, которая попала в Интернет, утверждают, что законодатель был пьян.

На кадрах видно, что Михалев демонстрировал участникам аварии удостоверение, но это только разозлило водителей. Депутат в ответ получил шквал негатива и стал дожидаться сотрудников ДПС в машине.

Предположительно, на мокрой после дождя дороге Audi A7 Александра Михалева занесло. Иномарка столкнулась с Renault Megane в среднем ряду, от удара тот влетел в Renault Kangoo, а тот следом врезался в Skoda Octavia и Renault Kaptur.