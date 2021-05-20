Байден пообещал восстановить израильскую систему ПРО "Железный купол"

Соединённые Штаты помогут с восстановлением израильской системы противоракетной обороны "Железный купол", которая в ходе обострения конфликта с сектором Газа массово отражала удары со стороны палестинских радикалов. Об этом сказал сам Байден, комментируя в Белом доме ситуацию на Ближнем Востоке. Он рассказал о своём недавнем разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я подтвердил ему свою полную поддержку в восстановлении израильской системы "Железный купол", чтобы быть уверенными в безопасности и защите в будущем", —" заявил журналистам Байден.

Телеканал CNN со ссылкой на свои источники меж тем сообщает, что Байден во время этого разговора давил на премьера Израиля, чтобы вынудить его согласиться на перемирие с движением ХАМАС. Как отмечается, Байден не скрывал раздражения и придерживался в разговоре более "прямых, откровенных и беспристрастных" формулировок, чем ранее.