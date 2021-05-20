Байден пообещал восстановить израильскую систему ПРО "Железный купол"
В то же время CNN сообщает, что он давил на Нетаньяху, требуя согласия на установление перемирия с ХАМАС.
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Соединённые Штаты помогут с восстановлением израильской системы противоракетной обороны "Железный купол", которая в ходе обострения конфликта с сектором Газа массово отражала удары со стороны палестинских радикалов. Об этом сказал сам Байден, комментируя в Белом доме ситуацию на Ближнем Востоке. Он рассказал о своём недавнем разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Я подтвердил ему свою полную поддержку в восстановлении израильской системы "Железный купол", чтобы быть уверенными в безопасности и защите в будущем", —" заявил журналистам Байден.
Телеканал CNN со ссылкой на свои источники меж тем сообщает, что Байден во время этого разговора давил на премьера Израиля, чтобы вынудить его согласиться на перемирие с движением ХАМАС. Как отмечается, Байден не скрывал раздражения и придерживался в разговоре более "прямых, откровенных и беспристрастных" формулировок, чем ранее.
Как рассказывал Лайф, ожидается, что официально о перемирии Израиля и ХАМАС будет объявлено уже сегодня.
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