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Байден пообещал восстановить израильскую систему ПРО "Железный купол"

В то же время CNN сообщает, что он давил на Нетаньяху, требуя согласия на установление перемирия с ХАМАС.

20 мая, 22:40
<p>Фото © Justin Sullivan / Getty Images</p>

Фото © Justin Sullivan / Getty Images

Соединённые Штаты помогут с восстановлением израильской системы противоракетной обороны "Железный купол", которая в ходе обострения конфликта с сектором Газа массово отражала удары со стороны палестинских радикалов. Об этом сказал сам Байден, комментируя в Белом доме ситуацию на Ближнем Востоке. Он рассказал о своём недавнем разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я подтвердил ему свою полную поддержку в восстановлении израильской системы "Железный купол", чтобы быть уверенными в безопасности и защите в будущем", —" заявил журналистам Байден.

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Телеканал CNN со ссылкой на свои источники меж тем сообщает, что Байден во время этого разговора давил на премьера Израиля, чтобы вынудить его согласиться на перемирие с движением ХАМАС. Как отмечается, Байден не скрывал раздражения и придерживался в разговоре более "прямых, откровенных и беспристрастных" формулировок, чем ранее.

Как рассказывал Лайф, ожидается, что официально о перемирии Израиля и ХАМАС будет объявлено уже сегодня.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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