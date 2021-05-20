Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Сенат США внесён проект закона, обязывающий к санкциям против "Северного потока – 2"

Его инициаторы считают, что отказ Вашингтона вводить новые рестрикции "грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене".

20 мая, 22:24
<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В США 14 сенаторов-республиканцев внесли на рассмотрение верхней палаты парламента законопроект, который в случае принятия обяжет Белый дом ввести санкции против оператора "Северного потока – 2" — компании Nord Stream 2 AG, а также её исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Как сообщает ТАСС, также документ предусматривает санкции против "субподрядчиков любой организации", участвующей в строительстве трубопровода. Инициаторы законопроекта считают, что отказ Белого дома вводить новые рестрикции "грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене".

"Байден сделал шаг навстречу": Меркель подтвердила позицию США по санкциям против "Северного потока – 2"

"Байден сделал шаг навстречу": Меркель подтвердила позицию США по санкциям против "Северного потока – 2"

Об отказе США от новых санкций 18 мая сообщил портал Axios. Согласно данным, Белый дом откажется от ограничений в отношении оператора Nord Stream 2 и его генерального директора Маттиаса Варнига, так как не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом ранее госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД Германии, что США выступают против "Северного потока – 2".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Госдуме прокомментировали признание США в неспособности помешать строительству "Северного потока — 2"

сегодня в 20:58

Песков назвал позитивным сигналом отказ США от санкций в адрес оператора "Северного потока – 2"

сегодня в 09:55

Огромная воронка и слой пепла. Учёные рассказали о последствиях извержения Йеллоустоунского супервулкана

сегодня в 23:35

Россиянам рассказали, когда могут упасть цены на вторичное жильё

сегодня в 23:30

Самую длинную ноту на "Евровидении" исполнила подопечная Киркорова из Молдавии

сегодня в 23:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1