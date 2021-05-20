В Сенат США внесён проект закона, обязывающий к санкциям против "Северного потока – 2"
Его инициаторы считают, что отказ Вашингтона вводить новые рестрикции "грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене".
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
В США 14 сенаторов-республиканцев внесли на рассмотрение верхней палаты парламента законопроект, который в случае принятия обяжет Белый дом ввести санкции против оператора "Северного потока – 2" — компании Nord Stream 2 AG, а также её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Как сообщает ТАСС, также документ предусматривает санкции против "субподрядчиков любой организации", участвующей в строительстве трубопровода. Инициаторы законопроекта считают, что отказ Белого дома вводить новые рестрикции "грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене".
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Об отказе США от новых санкций 18 мая сообщил портал Axios. Согласно данным, Белый дом откажется от ограничений в отношении оператора Nord Stream 2 и его генерального директора Маттиаса Варнига, так как не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом ранее госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД Германии, что США выступают против "Северного потока – 2".
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