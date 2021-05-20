В Сенат США внесён проект закона, обязывающий к санкциям против "Северного потока – 2"

В США 14 сенаторов-республиканцев внесли на рассмотрение верхней палаты парламента законопроект, который в случае принятия обяжет Белый дом ввести санкции против оператора "Северного потока – 2" — компании Nord Stream 2 AG, а также её исполнительного директора Маттиаса Варнига.