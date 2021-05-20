Бекмамбетов объяснил нелюбовь россиян к русскому кино
По мнению известного режиссёра, дело в том, какие ленты доходят до зрителя из-за рубежа и какие попадают на экраны из отечественных.
Бекмамбетов объяснил нелюбовь россиян к русскому кино. Видео © LIFE
Кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов объяснил, в чём разница восприятия отечественного и американского кинематографа в России. Он связал её с тем, что картины, произведённые в РФ, люди видят в большом количестве, а из того, что выпускается в Штатах, до нас доходит только лучшее.
"Когда мы говорим про американские фильмы, то мы говорим про проникновение самых лучших фильмов, которые попадают на наш рынок. Мы же 99% тех фильмов не видим... А из российских фильмов мы видим практически все... У нас просто зритель видит очень много плохих наших фильмов, и в Америке они бы просто не дошли до экрана. И вот мне кажется, что одна из проблем именно в этом", — сказал Бекмамбетов, выступая на площадке просветительского марафона "Новое знание", который организовало общество "Знание".
Кроме того, режиссёр добавил, что все создатели фильмов используют примерно одинаковые рекламные методы.
"Когда телевизионный канал или другие СМИ начинают рекламировать фильм, который заведомо не может зрителю понравиться, то он его продаёт зрителю, люди приходят, а там не то, что они покупали, и дальше они уже перестают верить", — сказал Бекмамбетов.
Он также заметил, что российский кинематограф развивается "волнами": "то набирает мощь наше кино, то вдруг проваливается, потому что какая-то серия фильмов зрителей оттолкнула".
Ранее телеведущий Владимир Познер на марафоне "Новое знание" заявил, что закрыл бы все факультеты журналистики.
Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Развитие общества "Знание" инициировал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".
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