Вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС
Обмен ракетными ударами продолжался более десяти дней. Со стороны сектора Газа было выпущено несколько тысяч снарядов.
Фото © ТАСС / Mohammed Talatene
В 02:00 мск пятницы, 21 мая, вступило в силу временное перемирие, о котором через посредников удалось договориться властям Израиля и палестинскому движению ХАМАС после почти двух недель обмена ракетными ударами.
Активную посредническую роль играл Египет. В Израиле решение пойти на перемирие было принято только вечером в четверг, 20 мая, на специальном заседании военно-политического кабинета. Страна была готова на одностороннее прекращение огня. Затем стало известно, что и движение ХАМАС согласилось на перемирие при медиаторстве Каира.
Лайф рассказывал, что давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху оказывал и президент США Джо Байден. Официально поддерживая действия союзника, в разговоре с ним он придерживался более "прямых, откровенных и беспристрастных" формулировок, чем ранее, отмечал телеканал CNN.
Ранее в Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта не подливать масла в огонь. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предлагает свою территорию для прямых контактов, а также предпринимает усилия в рамках "ближневосточного квартета".
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Взаимные ракетные удары продолжаются не первую неделю. Российский МИД осудил использование силы против населения Израиля и Палестины, а также призвал в срочном порядке провести заседание "ближневосточного квартета" на уровне министров.
Комментариев: 0