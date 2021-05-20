Вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС

В 02:00 мск пятницы, 21 мая, вступило в силу временное перемирие, о котором через посредников удалось договориться властям Израиля и палестинскому движению ХАМАС после почти двух недель обмена ракетными ударами.

Активную посредническую роль играл Египет. В Израиле решение пойти на перемирие было принято только вечером в четверг, 20 мая, на специальном заседании военно-политического кабинета. Страна была готова на одностороннее прекращение огня. Затем стало известно, что и движение ХАМАС согласилось на перемирие при медиаторстве Каира.

Лайф рассказывал, что давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху оказывал и президент США Джо Байден. Официально поддерживая действия союзника, в разговоре с ним он придерживался более "прямых, откровенных и беспристрастных" формулировок, чем ранее, отмечал телеканал CNN.

Ранее в Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта не подливать масла в огонь. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предлагает свою территорию для прямых контактов, а также предпринимает усилия в рамках "ближневосточного квартета".