Были дорогие подарки. СМИ узнали детали дела о мошенничестве чиновниц Минпромторга

Злоумышленники, которые похитили с помощью мошеннических схем из федерального бюджета примерно полмиллиарда рублей, отблагодарили чиновниц Минпромторга, которые теперь из-за этого стали фигурантками уголовного дела о крупном мошенничестве. Об этом пишет "Коммерсант".

Как уточняется, непосредственные расхитители были арестованы ещё в 2020 году. Спустя некоторое время они начали сотрудничать со следствием. По данным издания, предполагаемые хищения были совершены в 2013–2014 годах. Тогда Минпромторг объявил несколько тендеров на закупку иностранных медицинских препаратов для их последующей сертификации. Сделки проводились через фирмы-посредники, которые и обманули ведомство. Участники мошеннической схемы дарили чиновницам-покровительницам некие дорогие подарки.

Как подчеркнул источник газеты, когда следственные органы проводили у подозреваемых обыски, якобы "ничего из списка коррупционных подношений у них не оказалось". Также отмечается, что, "возможно, поэтому их и обвинили в мошенничестве, а не в получении взяток".