Японские пенсионеры по ошибке получили от США по 1400 долларов

Налоговая служба США по ошибке отправила тысячам пенсионеров из Японии чеки на 1400 долларов. Об этом пишет газета Financial Times. Из-за этого в ряде отделений банков в Токио образовались очереди, поскольку сотрудникам пришлось обрабатывать чеки в иностранной валюте.

Отмечается, что среди получивших выплаты оказались японцы, ранее проживавшие в Штатах, но давно покинувшие эту страну. Им отправили чеки на основании налоговых деклараций, которые подают резиденты.

Предполагается, что чеки получили те граждане Японии, которые проживали в США до октября 2005 года, когда вступило в силу двустороннее соглашение о социальном обеспечении. До этого момента работавшие в Америке японцы должны были платить социальные взносы в стране.

В американской налоговой службе уже признали ошибку и потребовали от иностранцев аннулировать и вернуть чеки. Однако в ведомстве не уточнили, что делать тем людям, кто уже получил выплаты.