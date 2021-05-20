Японские пенсионеры по ошибке получили от США по 1400 долларов
Просчёт совершили в американской налоговой службе. Там уже призвали японцев вернуть денежные чеки обратно.
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Налоговая служба США по ошибке отправила тысячам пенсионеров из Японии чеки на 1400 долларов. Об этом пишет газета Financial Times. Из-за этого в ряде отделений банков в Токио образовались очереди, поскольку сотрудникам пришлось обрабатывать чеки в иностранной валюте.
Отмечается, что среди получивших выплаты оказались японцы, ранее проживавшие в Штатах, но давно покинувшие эту страну. Им отправили чеки на основании налоговых деклараций, которые подают резиденты.
Предполагается, что чеки получили те граждане Японии, которые проживали в США до октября 2005 года, когда вступило в силу двустороннее соглашение о социальном обеспечении. До этого момента работавшие в Америке японцы должны были платить социальные взносы в стране.
В американской налоговой службе уже признали ошибку и потребовали от иностранцев аннулировать и вернуть чеки. Однако в ведомстве не уточнили, что делать тем людям, кто уже получил выплаты.
Добавим, что это не первая подобная ошибка с выплатами в США. Аналогичные ситуации возникали в прошлом году, когда предыдущая администрация Белого дома выплачивала американцам в качестве меры поддержки по 1200 и 600 долларов в марте и декабре соответственно. Нынешние выплаты жителям США в размере 1400 долларов предусмотрены планом президента страны Джо Байдена по спасению экономики от последствий пандемии коронавируса. На это планируется потратить 1,9 триллиона долларов.
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