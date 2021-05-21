"Опасное солнце" предсказано нескольким российским регионам в ближайшие дни

В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Пензенской, Оренбургской, Челябинской областях и в нескольких других регионах России в ближайшие дни прогнозируется высокий уровень ультрафиолетового излучения. Согласно данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, для Краснодарского края и Северного Кавказа опасным днём будет 21 мая, а в горном Алтае — 23 и 24 мая.

"23 мая ультрафиолетовый индекс шесть-семь будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, весь Северо-Кавказский и Южный федеральные округа — тоже. Индекс восемь будет проявляться в северо-кавказских республиках и на самом юге Краснодарского края днём 21 мая. Будет такой опасный день", — сообщил он в беседе с ТАСС.

Аналогичная ситуация сложится в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской области, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края в воскресенье. На юге Челябинской и Курганской области также ожидается "опасное солнце".

"В ближайшие дни индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 6–7 единиц", — отметил метеоролог.