Определён номер, под которым выйдет Манижа в финале Евровидения
20 мая состоялся второй полуфинал, и теперь известны все страны — участницы итогового соревнования, которое состоится 22 мая.
Выступление Манижи. Фото © ТАСС / AP
Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении в Нидерландах, выйдет на сцену с песней "Русская женщина" (Russian Woman) под пятым номером. Об этом сообщили организаторы после второго полуфинала.
"Теперь у нас есть 26 участников большого финала, и мы можем раскрыть порядок, в котором они выйдут на сцену", — отметила администрация конкурса.
Теперь, когда определились все страны-участницы, список прошедших полуфинал выглядит так: кроме России это Азербайджан, Албания, Бельгия, Болгария, Греция, Израиль, Исландия, Кипр, Литва, Мальта, Молдавия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Швеция, Украина, Финляндия, Швейцария.
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"Автоматом" в финал попадают певцы из стран — основателей конкурса, это Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания. Привилегированное положение также получает представитель принимающей страны, в этом году это Нидерланды.
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