Корову за прививку: жителей Таиланда решили заманивать богатствами на пункты вакцинации
Цель властей страны — как в других государствах, добиться формирования коллективного иммунитета, чтобы новые волны пандемии были не страшны.
Фото © ТАСС / Basilio H. Sepe
Прививка от коронавируса в Таиланде может принести местному жителю корову и украшение из золота. Как сообщает издание Bangkok Post, в провинции Кхонкэн местные власти объявили, что среди вакцинированных граждан проведут лотерею.
Примечательно, что это не единственная акция. В Удонтхани сообщили о готовящихся лотереях по розыгрышу минеральных удобрений за вакцинацию от коронавируса, а в провинции Чиангмай анонсировали розыгрыш телят.
Подобные акции, которые подогревают интерес к прививочной кампании, проводят и в других странах. В этом вопросе продвинулись Соединённые Штаты Америки. Например, бесплатный бокал пива предлагают жителям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, в штате Нью-Джерси. Подарок можно получить уже после первой дозы вакцины. А в Нью-Йорке и Вашингтоне за прививку от коронавируса раздавали самокрутки с каннабисом.
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