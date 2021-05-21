Корову за прививку: жителей Таиланда решили заманивать богатствами на пункты вакцинации

Прививка от коронавируса в Таиланде может принести местному жителю корову и украшение из золота. Как сообщает издание Bangkok Post, в провинции Кхонкэн местные власти объявили, что среди вакцинированных граждан проведут лотерею.

Примечательно, что это не единственная акция. В Удонтхани сообщили о готовящихся лотереях по розыгрышу минеральных удобрений за вакцинацию от коронавируса, а в провинции Чиангмай анонсировали розыгрыш телят.