Глава Госдепа заявил о намерении отправиться на Ближний Восток
Кроме коллег от Израиля и Палестины он также намерен встретиться с региональными лидерами. Дипломат поприветствовал решение сторон объявить о перемирии.
Энтони Блинкен. Фото © flickr / statephotos
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен решил посетить Ближний Восток и провести там переговоры с властями Израиля и Палестины. Об этом говорится в аккаунте Госдепа в "Твиттере". Там отмечено, что Блинкен переговорил с израильским коллегой и приветствовал решение обеих сторон конфликта согласиться на перемирие при посредничестве Египта.
"Я посещу этот регион в ближайшие дни, хотел бы провести встречи с министрами иностранных дел Израиля, Палестины, региональными лидерами", — передаёт пресс-служба Госдепа слова Блинкена.
Как рассказывал Лайф, по данным американских СМИ, президент США Джо Байден оказывал давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Официально поддерживая действия союзника, в разговоре с ним он придерживался более "прямых, откровенных и беспристрастных" формулировок, чем ранее, призывая объявить о перемирии.
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