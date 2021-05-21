Глава Госдепа заявил о намерении отправиться на Ближний Восток

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен решил посетить Ближний Восток и провести там переговоры с властями Израиля и Палестины. Об этом говорится в аккаунте Госдепа в "Твиттере". Там отмечено, что Блинкен переговорил с израильским коллегой и приветствовал решение обеих сторон конфликта согласиться на перемирие при посредничестве Египта.

"Я посещу этот регион в ближайшие дни, хотел бы провести встречи с министрами иностранных дел Израиля, Палестины, региональными лидерами", — передаёт пресс-служба Госдепа слова Блинкена.