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Глава Госдепа заявил о намерении отправиться на Ближний Восток

Кроме коллег от Израиля и Палестины он также намерен встретиться с региональными лидерами. Дипломат поприветствовал решение сторон объявить о перемирии.

21 мая, 01:09
<p>Энтони Блинкен. Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/statephotos/51190572308/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">statephotos</a></p>

Энтони Блинкен. Фото © flickr / statephotos

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен решил посетить Ближний Восток и провести там переговоры с властями Израиля и Палестины. Об этом говорится в аккаунте Госдепа в "Твиттере". Там отмечено, что Блинкен переговорил с израильским коллегой и приветствовал решение обеих сторон конфликта согласиться на перемирие при посредничестве Египта.

"Я посещу этот регион в ближайшие дни, хотел бы провести встречи с министрами иностранных дел Израиля, Палестины, региональными лидерами", — передаёт пресс-служба Госдепа слова Блинкена.

Вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС

Вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС

Как рассказывал Лайф, по данным американских СМИ, президент США Джо Байден оказывал давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Официально поддерживая действия союзника, в разговоре с ним он придерживался более "прямых, откровенных и беспристрастных" формулировок, чем ранее, призывая объявить о перемирии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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