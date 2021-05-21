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Саманту в новом "Сексе в большом городе" решили заменить на небинарного персонажа

По сценарию стендап-комик будет настолько не уверен в своей принадлежности к какому-то полу, что будет говорить о себе "они".

21 мая, 01:05
<p>Сара Рамирес и Ким Кэттролл. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/therealsararamirez/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">therealsararamirez</a>, <a href="https://www.instagram.com/kimcattrall/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kimcattrall</a></p>

Сара Рамирес и Ким Кэттролл. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / therealsararamirez, kimcattrall

В продолжении популярного сериала "Секс в большом городе" одну из главных героинь заменили небинарной персоной — стендап-комиком, которого сыграет актриса Сара Рамирес. В оригинале сюжет рассказывает о жизни четырёх подруг, живущих в Нью-Йорке. Роли Кэрри Брэдшоу, Миранды, Шарлотт и Саманты сыграли Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэттролл соответственно.

Создатели сериала решили убрать персонажа Кэттролл из-за возникшего конфликта между актрисой и её коллегой Паркер. В новых сериях добавят сразу несколько новых героев вместо Саманты. Одним из них станет Че Диаз — небинарный стендап-комик, ведущий подкаст вместе с Кэрри Брэдшоу. По задумке сценаристов, он будет обладать прогрессивными взглядами на мир и хорошим чувством юмора. Кроме того, Диаз, говоря о себе, будет использовать местоимение "они". Данная роль досталась Саре Рамирес, которая сама также является небинарной личностью.

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Авторы "Секса в большом городе" планируют снять ещё десять новых эпизодов, длительность каждого из них будет около 30 минут. Выйдет сериал на площадке HBO Max. Напомним, актрисы из "Секса в большом городе" объявили о продолжении сериала ещё в январе. А ранее вышел официальный трейлер специального выпуска легендарного сериала "Друзья".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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