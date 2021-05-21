Саманту в новом "Сексе в большом городе" решили заменить на небинарного персонажа

В продолжении популярного сериала "Секс в большом городе" одну из главных героинь заменили небинарной персоной — стендап-комиком, которого сыграет актриса Сара Рамирес. В оригинале сюжет рассказывает о жизни четырёх подруг, живущих в Нью-Йорке. Роли Кэрри Брэдшоу, Миранды, Шарлотт и Саманты сыграли Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэттролл соответственно.

Создатели сериала решили убрать персонажа Кэттролл из-за возникшего конфликта между актрисой и её коллегой Паркер. В новых сериях добавят сразу несколько новых героев вместо Саманты. Одним из них станет Че Диаз — небинарный стендап-комик, ведущий подкаст вместе с Кэрри Брэдшоу. По задумке сценаристов, он будет обладать прогрессивными взглядами на мир и хорошим чувством юмора. Кроме того, Диаз, говоря о себе, будет использовать местоимение "они". Данная роль досталась Саре Рамирес, которая сама также является небинарной личностью.