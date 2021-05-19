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Актёр Билли Портер, сыгравший фею-крёстную в новой "Золушке", сообщил о своём ВИЧ-статусе

Билли Портер — актёр, открытый гей, активист. Стоит ему появиться на ковровой дорожке или в актёрском составе новой "Золушки", он тут же крадёт всё внимание зрителей и прессы. Но, несмотря на смелость и видимую открытость, последние полтора десятилетия мужчина в страхе хранил свой страшный секрет.

19 мая, 16:11

Фото © Instagram / theebillyporter

В июне 2007-го у Портера диагностировали ВИЧ. С тех пор актёр держал свой статус в секрете от всего мира, боясь, что это может разрушить его карьеру. Так, на протяжении 14 лет об этом знали лишь друзья и партнёры актёра. Единственный близкий человек, который долго оставался в неведении, — его мама. Поэтому, прежде чем рассказать о своём диагнозе публично, Портер дождался завершения съёмок последнего сезона сериала "Поза" и позвонил матери.

Долгое время об этом знали лишь те, кто должен, за исключением моей мамы. Я пытался прожить свою жизнь и построить карьеру и не был уверен, что это возможно, если не те люди узнают о диагнозе. Это могло бы стать ещё одним поводом для дискриминации в профессии, где их и так много. Поэтому я старался думать об этом как можно меньше

Билли Портер

Фото © Instagram / theebillyporter

Фото © Instagram / theebillyporter

Я не хотел заставлять маму проходить через всё это. Мне было стыдно. Я боялся стать просто статистикой, о которой бы все говорили. Так что я заключил с собой договор, что сначала позволю ей умереть, прежде чем всё скажу. Вот чего я ждал, если честно

Билли Портер

По словам Портера, его герой в "Позе" Прей Телл помогал ему выразить свою точку зрения по вопросам здоровья и сложившейся стигмы вокруг ВИЧ-положительных людей. Причём на тот момент никто из съёмочной группы и актёров не знал, что переживания Билли в кадре — вполне реальные.

Фото © Instagram / theebillyporter

Фото © Instagram / theebillyporter

О своём статусе Портер рассказал в интервью The Hollywood Reporter. Мало того, актёр сообщил это прямо на обложке журнала. На фото он позирует с голым торсом, а на его шее висят массивные бусы. Надпись над ним гласит: "Вот как ВИЧ-положительные выглядят сейчас".

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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