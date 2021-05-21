Мурашко заявил, что обстановка с коронавирусом в стране ещё остаётся напряжённой
Решение по введению ограничительных мер в регионах должно приниматься с учётом эпидемиологической обстановки, отметил министр.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Сергей Медведев
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологическая обстановка, которая связана с распространением коронавирусной инфекции, всё ещё остаётся в России достаточно напряжённой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов и, исходя из этого, принимать решения по ограничительным мероприятиями", — указано в сообщении.
Кроме того, Мурашко отметил, что необходимо обеспечить вакцинацию от CoViD-19 пациентам, которые проходят стационарное или санаторно-курортное лечение. Также министр добавил, что профилактические медосмотры уже возобновлены в 83 российских регионах.
В конце апреля Михаил Мурашко заявил, что пять регионов РФ уже близки к победе над коронавирусом. На тот момент в стране насчитывалось более 310 тысяч пациентов с ковидом или подозрением на него, а почти 110 тысяч из них лечились в стационарах.
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