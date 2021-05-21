Мурашко заявил, что обстановка с коронавирусом в стране ещё остаётся напряжённой

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологическая обстановка, которая связана с распространением коронавирусной инфекции, всё ещё остаётся в России достаточно напряжённой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов и, исходя из этого, принимать решения по ограничительным мероприятиями", — указано в сообщении.

Кроме того, Мурашко отметил, что необходимо обеспечить вакцинацию от CoViD-19 пациентам, которые проходят стационарное или санаторно-курортное лечение. Также министр добавил, что профилактические медосмотры уже возобновлены в 83 российских регионах.