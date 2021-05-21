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Правительство России с июля вводит пошлину на экспорт некоторых видов древесины

Предполагается, что данная мера позволит ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на неё, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

21 мая, 08:20
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Правительство России летом введёт пошлину в 10% на вывоз некоторых видов грубообработанной древесины из страны. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

"С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%", — указано в документе.

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Предполагается, что эта мера позволит ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на неё, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Отмечается, что пошлины будут действовать до конца текущего года.

Так, согласно постановлению, для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за кубометр соответственно. К слову, раньше ограничений на вывоз не было. На экспорт бука и ясеня также будет взиматься пошлина в 10%, но не менее 50 евро за кубометр. До этого — 10 и 12 евро за кубометр соответственно.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой системе учёта древесины. Так, все манипуляции в сфере лесопользования осуществляются в системе ЛесЕГАИС. Управляет сервисом Рослесхоз либо подведомственные ему структуры.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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