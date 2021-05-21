Правительство России с июля вводит пошлину на экспорт некоторых видов древесины

Правительство России летом введёт пошлину в 10% на вывоз некоторых видов грубообработанной древесины из страны. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

"С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%", — указано в документе.

Предполагается, что эта мера позволит ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на неё, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Отмечается, что пошлины будут действовать до конца текущего года.

Так, согласно постановлению, для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за кубометр соответственно. К слову, раньше ограничений на вывоз не было. На экспорт бука и ясеня также будет взиматься пошлина в 10%, но не менее 50 евро за кубометр. До этого — 10 и 12 евро за кубометр соответственно.