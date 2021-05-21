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В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии раненной лицеистом учительницы физики

За пострадавшей отправлен вертолёт, который при необходимости доставит её в Пермь. Сейчас пациентка находится в состоянии средней тяжести.

21 мая, 08:09

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии раненной лицеистом учительницы физики

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Учительницу лицея № 1 из Березников, которую ранил ученик, планируют перевести в региональную клиническую больницу. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. На данный момент помощь пострадавшей оказывают местные березняковские врачи. Пациентка находится в состоянии средней тяжести.

Лицеист из Пермского края мог напасть на учителя физики из-за двойки в четверти

Лицеист из Пермского края мог напасть на учителя физики из-за двойки в четверти

"Сейчас пациентка находится в хирургическом корпусе больницы Березняков. У неё одно ножевое ранение в области шеи. В настоящее время готовится к вылету борт вертолёта из Перми вместе с главным хирургом Пермского края Анатолием Касатовым", — уточнила Анастасия Крутень.

Также из соседнего Соликамска в Березняки выезжает главный реаниматолог Пермского края. Они на месте оценят состояние пациентки и примут решение о необходимости её транспортировки в Пермь. По распоряжению губернатора Дмитрия Махонина за пострадавшей отправлен вертолёт.

Лайф публикует фото арсенала пермского лицеиста, напавшего на учителя физики

Лайф публикует фото арсенала пермского лицеиста, напавшего на учителя физики

Ранее Лайф сообщал, что в пятницу утром лицеист из Березняков пронёс в школу нож и ранил учительницу физики. Подросток был задержан Росгвардией. Педагог была госпитализирована, её жизнь вне опасности. Лайф публиковал фото арсенала нападавшего и видео его задержания. Предварительная причина уже известна — лицеист мог пойти на преступление из-за двойки в четверти.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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