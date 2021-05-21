В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии раненной лицеистом учительницы физики Видео

Учительницу лицея № 1 из Березников, которую ранил ученик, планируют перевести в региональную клиническую больницу. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. На данный момент помощь пострадавшей оказывают местные березняковские врачи. Пациентка находится в состоянии средней тяжести.

"Сейчас пациентка находится в хирургическом корпусе больницы Березняков. У неё одно ножевое ранение в области шеи. В настоящее время готовится к вылету борт вертолёта из Перми вместе с главным хирургом Пермского края Анатолием Касатовым", — уточнила Анастасия Крутень.