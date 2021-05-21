В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии раненной лицеистом учительницы физики
За пострадавшей отправлен вертолёт, который при необходимости доставит её в Пермь. Сейчас пациентка находится в состоянии средней тяжести.
В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии раненной лицеистом учительницы физики
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Учительницу лицея № 1 из Березников, которую ранил ученик, планируют перевести в региональную клиническую больницу. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. На данный момент помощь пострадавшей оказывают местные березняковские врачи. Пациентка находится в состоянии средней тяжести.
"Сейчас пациентка находится в хирургическом корпусе больницы Березняков. У неё одно ножевое ранение в области шеи. В настоящее время готовится к вылету борт вертолёта из Перми вместе с главным хирургом Пермского края Анатолием Касатовым", — уточнила Анастасия Крутень.
Также из соседнего Соликамска в Березняки выезжает главный реаниматолог Пермского края. Они на месте оценят состояние пациентки и примут решение о необходимости её транспортировки в Пермь. По распоряжению губернатора Дмитрия Махонина за пострадавшей отправлен вертолёт.
Ранее Лайф сообщал, что в пятницу утром лицеист из Березняков пронёс в школу нож и ранил учительницу физики. Подросток был задержан Росгвардией. Педагог была госпитализирована, её жизнь вне опасности. Лайф публиковал фото арсенала нападавшего и видео его задержания. Предварительная причина уже известна — лицеист мог пойти на преступление из-за двойки в четверти.
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