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Появилось видео задержания лицеиста из Прикамья, ножом порезавшего учителя физики

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По месту проживания молодого человека будут проведены обыски.

21 мая, 08:01

Появилось видео задержания подростка, с ножом напавшего на учительницу лицея в Березниках. Видео © Соцсети

В соцсетях появилось видео задержания 17-летнего подростка из Пермского края, который пронёс нож и мачете в лицей № 1 города Березники. На кадрах видно, как парня сажают в автомобиль Росгвардии.

По данным Лайфа, по месту проживания лицеиста будут проведены обыски. Также следственные действия пройдут дома у старшего брата парня и дяди, владеющего магазином товаров для охоты и рыбалки. По предварительной информации, молодой человек коллекционировал ножи и другое холодное оружие, дома хранил целый арсенал.

По факту нападения СУ СК РФ по региону завело уголовное дело о покушении на убийство.

Лицеист из Пермского края мог напасть на учителя физики из-за двойки в четверти

Лицеист из Пермского края мог напасть на учителя физики из-за двойки в четверти

Напомним, в Березниках Пермского края лицеист напал на 74-летнего преподавателя физики. Женщина госпитализирована с ножевыми ранениями шеи и груди.

Лайф публикует фото арсенала пермского лицеиста, напавшего на учителя физики

Лайф публикует фото арсенала пермского лицеиста, напавшего на учителя физики

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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