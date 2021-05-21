Появилось видео задержания лицеиста из Прикамья, ножом порезавшего учителя физики
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По месту проживания молодого человека будут проведены обыски.
Появилось видео задержания подростка, с ножом напавшего на учительницу лицея в Березниках. Видео © Соцсети
В соцсетях появилось видео задержания 17-летнего подростка из Пермского края, который пронёс нож и мачете в лицей № 1 города Березники. На кадрах видно, как парня сажают в автомобиль Росгвардии.
По данным Лайфа, по месту проживания лицеиста будут проведены обыски. Также следственные действия пройдут дома у старшего брата парня и дяди, владеющего магазином товаров для охоты и рыбалки. По предварительной информации, молодой человек коллекционировал ножи и другое холодное оружие, дома хранил целый арсенал.
По факту нападения СУ СК РФ по региону завело уголовное дело о покушении на убийство.
Напомним, в Березниках Пермского края лицеист напал на 74-летнего преподавателя физики. Женщина госпитализирована с ножевыми ранениями шеи и груди.
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