Появилось видео задержания лицеиста из Прикамья, ножом порезавшего учителя физики

Появилось видео задержания подростка, с ножом напавшего на учительницу лицея в Березниках. Видео © Соцсети

В соцсетях появилось видео задержания 17-летнего подростка из Пермского края, который пронёс нож и мачете в лицей № 1 города Березники. На кадрах видно, как парня сажают в автомобиль Росгвардии.

По данным Лайфа, по месту проживания лицеиста будут проведены обыски. Также следственные действия пройдут дома у старшего брата парня и дяди, владеющего магазином товаров для охоты и рыбалки. По предварительной информации, молодой человек коллекционировал ножи и другое холодное оружие, дома хранил целый арсенал.

По факту нападения СУ СК РФ по региону завело уголовное дело о покушении на убийство.