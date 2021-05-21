Илон Маск на марафоне "Новое знание" рассказал, каким видит будущее через 50 лет. Видео © LIFE

Американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск, выступая на марафоне "Новое знание", рассказал, каким он видит будущее через 50 лет. Такой вопрос ему задал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он передал слово Маску и поблагодарил его за участие в мероприятии.

"Подоспел наш следующий участник, это Илон Маск. <...> Илон, это российская молодёжь, молодые люди России, будущее нашей страны, они любят знания. И они здесь, потому что у нас идёт марафон знаний. И, конечно, они рады пообщаться с таким человеком, как ты, и спасибо тебе, что ты с нами", — представил пресс-секретарь президента РФ участников мероприятия.

Отвечая на вопрос, американский предприниматель пошутил, что он как раз и делает будущее. По мнению Маска, сложно представить, что будет происходить через такой промежуток времени, и, скорее всего, всё будет не так, как мы представляем себе сейчас. Он отметил, что, вероятнее всего, через 50 лет нас ждут путешествия в космос, прорывы в науке и технологиях.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.