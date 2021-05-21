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Лицеист из Пермского края мог напасть на учителя физики из-за двойки в четверти

Подросток характеризуется как неконфликтный, увлекающийся рыбалкой, компьютером и поэзией. Лайф узнал, что он очень переживал о своей успеваемости.

21 мая, 07:44

Здание лицея в Березняках.

Скриншот с © Google Maps

Учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края мог напасть с ножом на учителя из-за двойки в четверти. Об этом Лайфу стало известно от источника, близкого к семье подростка. Лицеист очень переживал из-за отметки, родители наняли ему репетитора, но успеваемость от этого не улучшилась.

В Пермском крае лицеист напал с ножом на учителя физики

В Пермском крае лицеист напал с ножом на учителя физики

Сами родители в момент инцидента находились в отпуске в Сочи, за их младшим сыном присматривал его старший 26-летний брат, который живёт в квартире неподалёку. Сейчас они экстренно возвращаются домой.

По предварительным данным, подросток характеризовался как спокойный и неконфликтный, среди интересов — рыбалка, компьютерные игры в жанре головоломок, поэзия (мальчик сам пишет стихи). Родители уже успели пояснить правоохранительным органам, что пристально следят за жизнью ребёнка и его соцсетями, никаких подозрительных групп или опасных мыслей в его стихах ими обнаружено не было.

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У планировавших нападение на школу в Москве обнаружили страйкбольный пистолет, нож и бронежилет

Ранее Лайф сообщал, что в пятницу утром лицеист из Березняков пронёс в школу нож и ранил учительницу физики. Он нанёс женщине три ранения — в шею и в грудь. Подросток был задержан Росгвардией. Педагог была госпитализирована, её жизнь вне опасности.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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