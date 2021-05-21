Лицеист из Пермского края мог напасть на учителя физики из-за двойки в четверти

Учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края мог напасть с ножом на учителя из-за двойки в четверти. Об этом Лайфу стало известно от источника, близкого к семье подростка. Лицеист очень переживал из-за отметки, родители наняли ему репетитора, но успеваемость от этого не улучшилась.

Сами родители в момент инцидента находились в отпуске в Сочи, за их младшим сыном присматривал его старший 26-летний брат, который живёт в квартире неподалёку. Сейчас они экстренно возвращаются домой.

По предварительным данным, подросток характеризовался как спокойный и неконфликтный, среди интересов — рыбалка, компьютерные игры в жанре головоломок, поэзия (мальчик сам пишет стихи). Родители уже успели пояснить правоохранительным органам, что пристально следят за жизнью ребёнка и его соцсетями, никаких подозрительных групп или опасных мыслей в его стихах ими обнаружено не было.