Песков на марафоне "Новое знание" заявил, что РФ "на своей шкуре" чувствует двойные стандарты
Представитель Кремля отметил, что страна борется против их применения. Кроме того, Россия категорически не приемлет такой подход в международных делах.
Песков на марафоне "Новое знание" заявил, что РФ "на своей шкуре" чувствует двойные стандарты. Видео © LIFE
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "на своей шкуре" чувствует применение принципов двойных стандартов, которые являются очень циничной и неприятной разновидностью фейков. Об этом пресс-секретарь российского лидера сказал во время выступления перед участниками марафона "Новое знание".
"Двойные стандарты — обычно мы говорим о них как-то отдельно, но в конце концов это тоже разновидность фейков. Двойные стандарты тоже стары как мир, и мы чувствуем часто — как Россия — двойные стандарты на своей шкуре и тоже с ними боремся", — отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва категорически не приемлет двойных стандартов в международных делах. В качестве примера он привёл ситуацию с разбитой тарелкой, на которую можно отреагировать по-разному — сказать: "На счастье" или "У вас руки не из того места растут". По мнению Пескова, это и есть двойные стандарты.
Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.
Развитие общества "Знание" инициировал в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".
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