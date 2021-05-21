Песков на марафоне "Новое знание" заявил, что РФ "на своей шкуре" чувствует двойные стандарты. Видео © LIFE

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "на своей шкуре" чувствует применение принципов двойных стандартов, которые являются очень циничной и неприятной разновидностью фейков. Об этом пресс-секретарь российского лидера сказал во время выступления перед участниками марафона "Новое знание".

"Двойные стандарты — обычно мы говорим о них как-то отдельно, но в конце концов это тоже разновидность фейков. Двойные стандарты тоже стары как мир, и мы чувствуем часто — как Россия — двойные стандарты на своей шкуре и тоже с ними боремся", — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва категорически не приемлет двойных стандартов в международных делах. В качестве примера он привёл ситуацию с разбитой тарелкой, на которую можно отреагировать по-разному — сказать: "На счастье" или "У вас руки не из того места растут". По мнению Пескова, это и есть двойные стандарты.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.