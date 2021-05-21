Песков на марафоне "Новое знание": Фейк-ньюс — оружие, которое применяется против России. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фейк-ньюс являются оружием, которое применяется против нашей страны. Об этом он сказал во время выступления на марафоне "Новое знание".

"Фейк-ньюс, говоря по-русски, — это оружие. Это очень неправильная и очень опасная штука. И фейк-ньюс как оружие применяется против нашей страны, мы с этим боремся", — отметил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.