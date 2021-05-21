Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Песков на марафоне "Новое знание": фейк-ньюс — оружие, которое применяется против России

Представитель Кремля отметил, что страна с этим борется.

21 мая, 06:47

Песков на марафоне "Новое знание": Фейк-ньюс — оружие, которое применяется против России. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фейк-ньюс являются оружием, которое применяется против нашей страны. Об этом он сказал во время выступления на марафоне "Новое знание".

"Фейк-ньюс, говоря по-русски, — это оружие. Это очень неправильная и очень опасная штука. И фейк-ньюс как оружие применяется против нашей страны, мы с этим боремся", — отметил представитель Кремля.

Кириенко на марафоне "Новое знание": В современных интернет-технологиях младшие учат старших

Кириенко на марафоне "Новое знание": В современных интернет-технологиях младшие учат старших

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Трансляцию марафона "Новое знание" в первый же день посмотрели более 5 млн раз

Трансляцию марафона "Новое знание" в первый же день посмотрели более 5 млн раз

Развитие общества "Знание" инициировал в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков на марафоне "Новое знание" заявил, что РФ "на своей шкуре" чувствует двойные стандарты

сегодня в 07:29

"Бронепоезд стоит на запасном пути": Песков заявил, что у России всё в порядке с реальной силой

сегодня в 07:19

В России в дипломах об образовании могут появиться QR-коды

сегодня в 07:25

Apple обвинила Microsoft в скрытой атаке

сегодня в 07:32

Спортсменка раскрыла секрет идеального тела, показав, что теперь можно ретушировать даже видео

сегодня в 07:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1