Затонувшее судно загрязнило нефтепродуктами акваторию Саяно-Шушенского водохранилища

Акватория Саяно-Шушенского водохранилища загрязнена нефтепродуктами. Об этом сообщили представители Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора. Всему виной инцидент с затонувшим маломерным судном.

"Инспекторы провели рейдовый осмотр акватории Саяно-Шушенского водохранилища, залива Джойская Сосновка для проверки информации о затоплении маломерного судна. Информация о происшествии подтвердилась", — отметили в ведомстве, подчеркнув, что площадь загрязнённой акватории составляет порядка 3500 квадратных метров.

Сейчас сотрудники управления эксплуатации Саянских водохранилищ Центррегионводхоза проводят работы по ликвидации загрязнения. Сообщается, что по факту происшествия началось расследование, уже установлен хозяин затонувшего судна, его обязали поднять катер за свой счёт. Владельцу также придётся компенсировать ущерб от загрязнения. При каких условиях затонуло судно, не уточняется.