В Крыму пригрозили США непризнанием их суверенитета над Аляской

Законопроект Конгресса США, который запрещает властям страны признавать суверенитет России над Крымом, безразличен жителям полуострова, заявил первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс. По его словам, с таким же успехом в республике в ответ могут принять документ о непризнании суверенитета Штатов над Аляской.

"От того, признают они (США. — Прим. Лайфа) Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру", — цитирует парламентария РИА "Новости".

При этом Фикс подчеркнул, что делать подобного никто не станет, потому что Россия очень "ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств". Он отметил, что Вашингтону стоит поучиться у Москвы политике невмешательства, и добавил, что точка зрения Америки абсолютно не влияет на решения РФ.