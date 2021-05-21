В Крыму пригрозили США непризнанием их суверенитета над Аляской
Однако делать этого не будут, потому что Россия очень "ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств", отметили там.
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Законопроект Конгресса США, который запрещает властям страны признавать суверенитет России над Крымом, безразличен жителям полуострова, заявил первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс. По его словам, с таким же успехом в республике в ответ могут принять документ о непризнании суверенитета Штатов над Аляской.
"От того, признают они (США. — Прим. Лайфа) Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру", — цитирует парламентария РИА "Новости".
При этом Фикс подчеркнул, что делать подобного никто не станет, потому что Россия очень "ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств". Он отметил, что Вашингтону стоит поучиться у Москвы политике невмешательства, и добавил, что точка зрения Америки абсолютно не влияет на решения РФ.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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