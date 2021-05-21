Редчайший цветок "Царица ночи" зацвёл на Урале

В Ботаническом саду Уральского отделения Российской академии наук на одну ночь появился редчайший цветок — "Царица ночи". Сотрудники сада не спали, чтобы успеть сделать фото.

"Селеницереус — необыкновенный кактус с продолговатыми плоскими стеблями, вьющийся вокруг деревьев. В первый раз он расцвёл несколько лет назад. А в этом году впервые дал пять бутонов", — рассказал E1.RU научный сотрудник ботанического сада Евгений Савицкий.

Цветок достиг в диаметре 23 сантиметров. Во время цветения растение издаёт сильный приторный аромат. Как только аромат становится прогорклым, цветок начинает увядать.

"Особенностью данного рода кактусов являются тонкие многорёберные побеги-плети, снабжённые многочисленными воздушными корнями, с помощью которых растение крепится к опорам. В длину такие побеги могут достигать 12 метров, разрастаясь в толщину всего на три сантиметра", — объяснил Евгений Савицкий.