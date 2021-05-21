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Редчайший цветок "Царица ночи" зацвёл на Урале

Случилось это впервые за несколько лет, наблюдать за необычным событием можно было всего несколько часов.

21 мая, 04:59
<p>Фото © Евгений Савицкий</p>

Фото © Евгений Савицкий

В Ботаническом саду Уральского отделения Российской академии наук на одну ночь появился редчайший цветок — "Царица ночи". Сотрудники сада не спали, чтобы успеть сделать фото.

"Селеницереус — необыкновенный кактус с продолговатыми плоскими стеблями, вьющийся вокруг деревьев. В первый раз он расцвёл несколько лет назад. А в этом году впервые дал пять бутонов", — рассказал E1.RU научный сотрудник ботанического сада Евгений Савицкий.

Цветок достиг в диаметре 23 сантиметров. Во время цветения растение издаёт сильный приторный аромат. Как только аромат становится прогорклым, цветок начинает увядать.

"Особенностью данного рода кактусов являются тонкие многорёберные побеги-плети, снабжённые многочисленными воздушными корнями, с помощью которых растение крепится к опорам. В длину такие побеги могут достигать 12 метров, разрастаясь в толщину всего на три сантиметра", — объяснил Евгений Савицкий.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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