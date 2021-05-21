За домом бывшего полицейского нашли кладбище с телами десятков убитых женщин

Власти Сальвадора проводят раскопки на тайном кладбище за домом бывшего детектива. Предположительно, там находится около 40 тел, большинство из которых могут принадлежать женщинам. Как пишет The Guardian, на данный момент обнаружено 24 трупа.

По данным издания, обыск был начат после того, как 51-летний бывший офицер Уго Эрнесто Осорио Чавес был задержан в начале мая за убийство женщины и её дочери. Он уже признался в убийстве этих двоих, а также, как выяснилось, ранее имел судимость за преступления сексуального характера.

При обыске дома судмедэксперты обнаружили по крайней мере семь ям с телами, некоторые из которых, возможно, были захоронены ещё два года назад. Прокуратура выдала ордера на арест ещё девяти подозреваемых, которые могли выступать в качестве сообщников.