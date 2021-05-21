В Индии разбился второй МиГ-21 за год

В северо-западном индийском штате Пенджаб потерпел крушение истребитель Военно-воздушных сил Индии МиГ-21 "Бизон". Это случилось вечером в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе ВВС.

"Лётчик, командир эскадрильи Абхинав Чоудхари получил смертельные травмы. ВВС Индии выражают соболезнования в связи с трагической утратой и искренне поддерживают семью погибшего", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

Агентство ANI сообщает, что это был плановый учебный полёт. Это происшествие — уже второе с участием МиГ-21 в этом году. Два месяца назад погиб другой лётчик. Ещё одно крушение было в 2019 году, тогда лётчику удалось спастись.