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В Индии разбился второй МиГ-21 за год

Это советский лёгкий истребитель третьего поколения, который был разработан ещё в середине прошлого века, в России он не стоит на вооружении.

21 мая, 04:14
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Jantavoice_in/status/1395589807137386498" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jantavoice_in</a></p>

Фото © Twitter / Jantavoice_in

В северо-западном индийском штате Пенджаб потерпел крушение истребитель Военно-воздушных сил Индии МиГ-21 "Бизон". Это случилось вечером в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе ВВС.

"Лётчик, командир эскадрильи Абхинав Чоудхари получил смертельные травмы. ВВС Индии выражают соболезнования в связи с трагической утратой и искренне поддерживают семью погибшего", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

Агентство ANI сообщает, что это был плановый учебный полёт. Это происшествие — уже второе с участием МиГ-21 в этом году. Два месяца назад погиб другой лётчик. Ещё одно крушение было в 2019 году, тогда лётчику удалось спастись.

МиГ-21 — это советский лёгкий истребитель, самый массовый в мире представитель третьего поколения. Он был разработан в СССР ещё в середине прошлого века, в России не стоит на вооружении.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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