Стало известно, какой электротранспорт в России популярнее

В России ежегодно стремительно растёт рынок электротранспорта. Не последнюю роль в его популярности сыграла пандемия коронавируса: весной и летом 2020 года такой вид передвижения был одним из лучших способов бесконтактно перемещаться по городу. Согласно исследованию экспертов "Авито", результаты которого есть в распоряжении Лайфа, за минувший месяц спрос на электротранспорт на этом портале вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что россияне перед летним сезоном начинают активно скупать компактный электротранспорт. К примеру, спрос на электросамокаты в РФ за прошедшие 30 дней вырос в два раза по сравнению с 2020 годом. На "Авито" они стоят в среднем 18 500 рублей, что на 12% дороже, чем год назад. При этом электросамокаты в Москве стали популярнее в 2,7 раза, их средняя цена в столице составляет чуть менее 16 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге же данный вид транспорта можно приобрести примерно за 12 500 рублей.

Кроме того, люди стали интересоваться гироскутерами на 11% чаще, чем весной прошлого года. Приобрести их на сайте можно в среднем за 6500 рублей. Средняя стоимость за год не изменилась. В Москве гироскутеры стали востребованнее на 65% по сравнению с прошлым годом, купить их в столице можно в среднем за пять тысяч рублей, а в Северной столице такая покупка обойдётся в среднем в четыре тысячи.

Кроме того, пользователи "Авито" на 68% чаще стали интересоваться моноколёсами. Купить их можно на 13% дешевле, чем год назад, — в среднем за 26 000 рублей. Москвичи этой весной интересовались моноколёсами более чем в два раза активнее, нежели в 2020-м, а приобрести их могут в среднем за 29 000 рублей. В Санкт-Петербурге спрос на девайсы вырос на 13%, их продают примерно за 18 тысяч.

А вот электровелосипеды не так распространены, хотя в прошедшем месяце и они заинтересовали на 56% больше пользователей "Авито". Их можно купить по средней цене в 23 000 рублей, это на 28% дешевле, чем год назад. В Москве электровелосипеды в апреле — мае этого года искали в 2,4 раза активнее, нежели годом ранее, в столице на них придётся потратить порядка 31 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге такая покупка обойдётся в среднем в 33 тысячи.