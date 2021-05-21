На Сахалине охотники застрелили медведя-убийцу

Медведя, нападавшего на животных вблизи посёлка Поречье Углегорского района Сахалинской области, застрелили местные охотники. Об этом сообщают "Углегорские новости". Отмечается, что 7 мая стадо местного фермера, пасущееся в предгорьях, понесло серьёзные потери. В районе бывшей деревни Распашники были задавлены два телёнка и тяжело ранена корова. В тот же день представители Углегорского лесничества начали охоту на зверя.

Инспекторы патрулировали территорию на случай выхода медведя, однако косолапое животное несколько дней не появлялось. А 11 мая при очередном объезде в месте загона медведь вышел и опять напал на корову.

"Внештатный сотрудник позвонил, рассказал о нападении и спросил: "Стреляем?" Все документы на вынужденный отстрел были оформлены. А раз новое нападение в непосредственной близости от населённого пункта, есть угроза выхода в село и нападения на людей, я ответил: "Стреляй!" Примерно в 21:00 медведь был отстрелян", — отметил главный районный лесничий Александр Васильев.

Хищник оказался крупным взрослым самцом весом около 200 кг. Сомнений в том, что именно он нападал на скот, у охотников нет. Прошлым летом в районе Поречья уже задирали коров. Одного медведя тогда удалось застрелить, одна рыжая самка ушла. А уже осенью появился новый хозяин тайги, который облюбовал это место, богатое лёгкой добычей. Возможно, зверь уже перед спячкой валил животных из местного коровьего стада. Он оказался довольно упитанным, что редкость в эти дни. При пустых реках и отсутствии другой белковой пищи медведи чаще всего страдают от недоедания.

Охотоведы внимательно обследовали лес вокруг Поречья, других медвежьих следов там нет. К тому же матёрые косолапые не терпят на своей территории чужаков. Сейчас там безопасно, уверены лесничие. Другие же лесные участки в Углегорском районе людям пока стоит посещать с крайней осторожностью. Вокруг населённых пунктов может находиться до 15 медведей. Лесничие напоминают, что звери сейчас очень голодные, поэтому нельзя выбрасывать остатки еды. Косолапый издалека почует запах и придёт поживиться. Также нельзя пытаться играть с медвежатами: их мать наверняка где-то рядом. Нужно приглядывать за коровами и другими домашними животными, не давая им заходить в кусты и на опушки леса. Собирая дикоросы, стоит производить больше шума и не расходиться по одному.