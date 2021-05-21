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Надпись из сотен тушек убитых птиц: на Чукотке охотником занялись прокуратура и полиция

Проводится проверка по статье "Незаконная охота" Уголовного кодекса РФ. Местные жители возмущены количеством добычи, которой хвастается мужчина.

21 мая, 02:41
<p>Фото © Instagram / hunting_in_siberia</p>

Фото © Instagram / hunting_in_siberia

Полиция по поручению прокурора Чукотки проведёт проверку после публикации в социальных сетях фотографии, на которой мужчина стоит на фоне множества убитых на охоте гусей. Снимок был опубликован на странице в "Инстаграме".

На фото запечатлён охотник, который стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек убитых гусей. Снимок также опубликовали в паблике "Доска позора Чукотки". Пользователи обоих пабликов оставляют гневные комментарии к фото, отмечая, что незачем было убивать столько птиц: часть добычи испортится и от неё избавятся. Кроме того, такая охота может подорвать численность популяции. А местные жители считают, что так охотиться мог, вероятно, только приезжий.

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"Установлено, что 20 мая в социальных сетях размещена информация о результатах охоты на птиц, сообщающая о возможных нарушениях требований законодательства. По поручению прокурора региона Константина Прохорова указанная информация направлена начальнику УМВД России по Чукотскому автономному округу для проведения проверки о наличии в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ (незаконная охота)", — отметили в прокуратуре.

Там добавили, что результаты процессуальной проверки поставлены прокурором округа на контроль.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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