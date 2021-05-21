Отозвана лицензия у Красноярского краевого расчётного центра

Банк России проинформировал о своём решении отозвать лицензию на банковские операции у НКО "Красноярский краевой расчётный центр". Эта небанковская кредитная организация занимала 367-е место по величине активов в банковской системе РФ. Она не является участником системы страхования вкладов, пояснил регулятор.

Как отмечается, причиной для отзыва лицензии стали "грубые нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". НКО занималась непрозрачными операциями, в рамках которых проводились расчёты "между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами".