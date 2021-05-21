Мошенники тоже обедают: выявлен рабочий график телефонных обманщиков

В России телефонные мошенники работают по графику офисных сотрудников, ходят на обед, а также отдыхают в период праздников. Об этом сообщили представители компании Bi.Zone.

"Мы наблюдаем ситуацию, когда график работы злоумышленников во многом схож с графиком простых офисных сотрудников. Они приходят на работу к десяти утра, уходят на обед и заканчивают работу в одинаковое время. Вероятно, их деятельность не отличается от работы обычных call-центров", — приводит РИА "Новости" слова директора блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина.

Отмечается, что за сутки компания фиксирует от 6 до 10 тысяч звонков, при этом по субботам их количество сокращается до двух тысяч, а в воскресенье и вовсе не превышает нескольких сотен. Время звонков делится на два периода: с 11:30 до 14:00 и с 15:30 до 18:00, в промежутке между ними злоумышленники прерываются на обед.

Во время майских праздников число звонков от мошенников сократилось в десятки раз, но в промежуточные нерабочие дни между 1 Мая и Днём Победы выросло до четырёх тысяч в сутки.