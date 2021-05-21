Упрощено получение налогового вычета за покупку жилья и инвестиции

В России с сегодняшнего дня запускается схема упрощённого получения налогового вычета за покупку жилья, земельного участка, по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Обратиться за вычетом можно по-прежнему на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), но больше не понадобится заполнять налоговые декларации и собирать документы для подтверждения.

Нужно будет всего лишь направить заявление на получение вычета. Сократится срок его проверки: если до сих пор это было три месяца, то теперь будет месяц. Также начисление средств должно произойти в течение 15 дней, а не 30, как раньше.

В налоговой службе рассказали, что новая система ФНС будет сама предзаполнять заявление в кабинете налогоплательщика — физического лица. Данные служба будет получать от банков и брокеров, они смогут подключиться к системе ФНС с 21 мая.