Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Упрощено получение налогового вычета за покупку жилья и инвестиции

Предполагается, что система ФНС сама будет предварительно заполнять заявление. Собирать различные документы уже не понадобится.

21 мая, 01:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России с сегодняшнего дня запускается схема упрощённого получения налогового вычета за покупку жилья, земельного участка, по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Обратиться за вычетом можно по-прежнему на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), но больше не понадобится заполнять налоговые декларации и собирать документы для подтверждения.

Нужно будет всего лишь направить заявление на получение вычета. Сократится срок его проверки: если до сих пор это было три месяца, то теперь будет месяц. Также начисление средств должно произойти в течение 15 дней, а не 30, как раньше.

С 1 июня изменятся стоимость льготного проезда, схемы выплаты пенсий и пособий: что ждёт получателей

С 1 июня изменятся стоимость льготного проезда, схемы выплаты пенсий и пособий: что ждёт получателей

В налоговой службе рассказали, что новая система ФНС будет сама предзаполнять заявление в кабинете налогоплательщика — физического лица. Данные служба будет получать от банков и брокеров, они смогут подключиться к системе ФНС с 21 мая.

Ранее Лайф рассказывал, кто может получить налоговый вычет на дачный дом, а также о других правах и обязанностях дачников.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1