Названа одна из причин общемирового роста цен на продукты

Бум производства растительного топлива стал одной из причин общемирового повышения цен на продовольственные товары. Сейчас этим видом топлива занимаются многие энергетические компании. Bloomberg подчёркивает, что из-за этого продукты могут стать ещё дороже.

Агентство пишет, что из-за высокого спроса соевое и пальмовое масло, кукуруза подорожали за год вдвое. Сахар подскочил в цене наполовину, а цены на продовольствие взлетели до рекордного уровня за последние семь лет. Всему виной — наращивание объёма топлива, получаемого от переработки растительных и животных жиров.

"Наступает день расплаты. Цены на пальмовое и другие растительные масла растут. Когда нефтеперерабатывающие заводы прекратят превращать пищевое чистое масло в возобновляемое дизельное топливо?" — высказался Тодд Беккер, гендиректор американской компании Green Plains, которая извлекает биотопливо из переработанного масла кукурузы, непригодного для пищи.