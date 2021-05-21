Как уличить соседей в похищении интернета через Wi-Fi: есть простой метод

О том, что к вашему Wi-Fi подключились соседи, можно понять, проверив количество присоединённых устройств в системном меню. Эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Дмитрий Галов называет признаком несанкционированного подключения к точке доступа Wi-Fi снижение скорости соединения в часы наибольшей нагрузки на сеть.

"Понять, подключился ли кто-то сторонний к вашему Wi-Fi, можно, если вы изучите список подключённых устройств. Сделать это можно в меню роутера. Если количество устройств, подключённых к сети, больше, чем вы регистрировали, то к вашему Wi-Fi получили доступ соседи или злоумышленники", — рассказал Галов в беседе с РИА "Недвижимость".

Эксперт рекомендует не пренебрегать покупкой хорошего роутера, а также не лениться разобраться с настройками безопасности: сменить стандартные пароли как на Wi-Fi, так и на админ-панели. Галов также рекомендует использовать более надёжный протокол безопасности — с шифрованием WPA2.

"Кроме того, регулярно обновляйте программное обеспечение роутера, так как разработчики исправляют те или иные уязвимости, которые могут использовать злоумышленники для атак", — объяснил эксперт.