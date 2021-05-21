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Как уличить соседей в похищении интернета через Wi-Fi: есть простой метод

Чужой роутер злоумышленники могут использовать для хакерских атак или мошеннических действий, важно его как следует защитить.

21 мая, 02:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

О том, что к вашему Wi-Fi подключились соседи, можно понять, проверив количество присоединённых устройств в системном меню. Эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Дмитрий Галов называет признаком несанкционированного подключения к точке доступа Wi-Fi снижение скорости соединения в часы наибольшей нагрузки на сеть.

"Понять, подключился ли кто-то сторонний к вашему Wi-Fi, можно, если вы изучите список подключённых устройств. Сделать это можно в меню роутера. Если количество устройств, подключённых к сети, больше, чем вы регистрировали, то к вашему Wi-Fi получили доступ соседи или злоумышленники", — рассказал Галов в беседе с РИА "Недвижимость".

Эксперт рекомендует не пренебрегать покупкой хорошего роутера, а также не лениться разобраться с настройками безопасности: сменить стандартные пароли как на Wi-Fi, так и на админ-панели. Галов также рекомендует использовать более надёжный протокол безопасности — с шифрованием WPA2.

"Кроме того, регулярно обновляйте программное обеспечение роутера, так как разработчики исправляют те или иные уязвимости, которые могут использовать злоумышленники для атак", — объяснил эксперт.

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Ранее эксперт рассказал, что 60% мошеннических call-центров работало из украинских тюрем. При этом глава компании "Интернет-розыск" отмечает, что мошеннический трафик из мест лишения свободы всё же сходит на нет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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