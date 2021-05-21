Суд в Канаде признал крушение украинского Boeing в Иране результатом теракта

В Канаде суд провинции Онтарио постановил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит в Иране в результате террористического акта. Об этом сообщает Global News.

"Истцы установили, что, сбив рейс 752, ответчики совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность", — приводит телеканал слова судьи Эдварда Белобаба.

По версии суда, "с учётом всех вероятностей" ракетная атака на воздушное судно была целенаправленной. Об этом в ходе слушаний заявили два эксперта. Как отмечается, теперь семьи погибших канадцев, а их более полусотни, могут потребовать от Ирана, который был в суде в роли ответчика, компенсацию.