Суд в Канаде признал крушение украинского Boeing в Иране результатом теракта
Это позволяет семьям погибших в той авиакатастрофе канадцев потребовать с Тегерана большой компенсации за случившееся.
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В Канаде суд провинции Онтарио постановил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит в Иране в результате террористического акта. Об этом сообщает Global News.
"Истцы установили, что, сбив рейс 752, ответчики совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность", — приводит телеканал слова судьи Эдварда Белобаба.
По версии суда, "с учётом всех вероятностей" ракетная атака на воздушное судно была целенаправленной. Об этом в ходе слушаний заявили два эксперта. Как отмечается, теперь семьи погибших канадцев, а их более полусотни, могут потребовать от Ирана, который был в суде в роли ответчика, компенсацию.
Напомним, что "боинг" Международных авиалиний Украины рухнул на землю почти сразу после взлёта. Все, кто был на борту (168 пассажиров и девять членов экипажа), погибли. Генштаб Вооружённых сил Ирана 11 января прошлого года официально признал, что лайнер был сбит расчётом противовоздушной обороны из-за "человеческой ошибки". Позже был обнародован список погибших, также в Сети появились видео крушения и фото с места катастрофы.
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