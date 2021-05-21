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Администрацию Трампа заподозрили в прослушке звонков журналистки

Речь идёт о корреспонденте CNN Барбаре Старр. Цель получения таких данных до конца пока не ясна.

21 мая, 03:37
<p>Фото © ТАСС / John Raoux</p>

Фото © ТАСС / John Raoux

Американский Минюст при администрации бывшего президента США Дональда Трампа тайно получил доступ к данным телефонных разговоров и электронной переписки журналистки CNN. Об этом сообщает сам телеканал.

По его информации, уведомление от Минюста о том, что сведения были переданы прежней администрации Белого дома, журналист CNN Барбара Старр получила 13 мая. Ей, в частности, сообщили, что речь идёт о данных телефонных разговоров и электронной переписки за период с 1 июня по 31 июля 2017 года. Отмечается, что эти данные были через суд запрошены администрацией Трампа.

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При этом в CNN не уточнили, кто из бывшей американской администрации был инициатором получения сведений о корреспонденте. Также не ясно, с какой целью были изъяты эти данные. Представитель Минюста Штатов отметил в беседе с телеканалом, что Старр не была объектом какого-либо расследования.

Добавим, что в начале мая появилась информация о том, что Министерство юстиции США при правлении Трампа получило сведения о телефонных звонках за период с 15 апреля по 31 июля 2017 года трёх журналистов газеты The Washington Post, писавших статьи о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году. Эти данные включали информацию о том, кому и когда совершались звонки, а также сколько продолжались беседы. Содержание разговоров в подобных документах не приводится.

Ранее Дональд Трамп назвал сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google "абсолютным позором" для США.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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