Познер назвал Ельцина "русским красавцем"
Телеведущий вспомнил об интервью с будущим первым президентом РФ, когда тот ещё работал в Госстрое СССР.
Борис Ельцин и Владимир Познер. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / А.Чумичев, А.Сенцов, Сорокин Донат
Российский телеведущий, журналист Владимир Познер рассказал о том, как брал интервью у будущего первого президента России Бориса Ельцина, и назвал его "русским красавцем". Его воспоминания опубликованы на сайте "Познер Online".
Встреча состоялась в конце 1980-х годов, когда будущий глава государства ещё работал в Госстрое СССР. Как уточнил сам Познер, его восхитил внешний вид Ельцина.
"Серебристые волосы, розовые щёки, такие пронзительные голубые глаза. Такой русский красавец", — подчеркнул журналист.
Познер признался, что Ельцин прекрасно отвечал на вопросы, а когда интервью "украли", предложил свою помощь.
Ранее Познер признался, что поддерживает матриархат, и назвал Россию женской страной. Журналист отметил, что ему непонятны народные поговорки вроде "Курица не птица, баба не человек", "Баба с возу — кобыле легче".
Комментариев: 0