Познер назвал Ельцина "русским красавцем"

Российский телеведущий, журналист Владимир Познер рассказал о том, как брал интервью у будущего первого президента России Бориса Ельцина, и назвал его "русским красавцем". Его воспоминания опубликованы на сайте "Познер Online".

Встреча состоялась в конце 1980-х годов, когда будущий глава государства ещё работал в Госстрое СССР. Как уточнил сам Познер, его восхитил внешний вид Ельцина.

"Серебристые волосы, розовые щёки, такие пронзительные голубые глаза. Такой русский красавец", — подчеркнул журналист.

Познер признался, что Ельцин прекрасно отвечал на вопросы, а когда интервью "украли", предложил свою помощь.