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Познер назвал Ельцина "русским красавцем"

Телеведущий вспомнил об интервью с будущим первым президентом РФ, когда тот ещё работал в Госстрое СССР.

21 мая, 03:23
<p>Борис Ельцин и Владимир Познер. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / А.Чумичев, А.Сенцов, Сорокин Донат</p>

Борис Ельцин и Владимир Познер. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / А.Чумичев, А.Сенцов, Сорокин Донат

Российский телеведущий, журналист Владимир Познер рассказал о том, как брал интервью у будущего первого президента России Бориса Ельцина, и назвал его "русским красавцем". Его воспоминания опубликованы на сайте "Познер Online".

Встреча состоялась в конце 1980-х годов, когда будущий глава государства ещё работал в Госстрое СССР. Как уточнил сам Познер, его восхитил внешний вид Ельцина.

"Серебристые волосы, розовые щёки, такие пронзительные голубые глаза. Такой русский красавец", — подчеркнул журналист.

Познер отказался признавать Пушкина русским поэтом

Познер отказался признавать Пушкина русским поэтом

Познер признался, что Ельцин прекрасно отвечал на вопросы, а когда интервью "украли", предложил свою помощь.

Ранее Познер признался, что поддерживает матриархат, и назвал Россию женской страной. Журналист отметил, что ему непонятны народные поговорки вроде "Курица не птица, баба не человек", "Баба с возу — кобыле легче".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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