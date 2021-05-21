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"Шерхан поджал хвост": Болгары высмеяли США за отказ от давления на "Северный поток – 2"

Один из читателей местного СМИ отметил, что следующим шагом могло бы быть решение вернуть России Аляску.

21 мая, 04:01
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/media/images/thumbnails/thumbnail_image_804.JPEG.960x0_q90_crop_upscale.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nord-stream2.com</a></p>

Фото © nord-stream2.com

Болгарские читатели не удивились сообщению о том, что администрация Белого дома передумала вводить санкции против российско-немецкого газопровода "Северный поток – 2". Свои едкие комментарии жители страны оставили под заметкой болгарского издания "Дневник", касающейся соответствующей темы.

Как отмечает издание "Иносми", в новости рассказывается о том, как официальный представитель Белого дома Джен Псаки объяснила такой отказ: газопровод уже был построен на 95% к моменту прихода Байдена к власти.

"Шерхан поджал хвост", — написал комментатор под псевдонимом Domino.

"Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!" отметил Тошо Кочев.

"Байден сделал шаг навстречу": Меркель подтвердила позицию США по санкциям против "Северного потока – 2"

"Байден сделал шаг навстречу": Меркель подтвердила позицию США по санкциям против "Северного потока – 2"

А пользователь под именем mso011053684 решил, что "США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит". Комментатор под именем tacheaux счёл такой шаг администрации Белого дома ожидаемым и предположил, что "следующий шаг Байдена — вернуть Аляску русским".

Вместе с тем, как рассказывал Лайф, в Сенат США внесён проект закона, обязывающий к санкциям против "Северного потока – 2". Его инициаторы считают, что отказ Вашингтона вводить новые рестрикции "грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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