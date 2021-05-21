"Шерхан поджал хвост": Болгары высмеяли США за отказ от давления на "Северный поток – 2"

Болгарские читатели не удивились сообщению о том, что администрация Белого дома передумала вводить санкции против российско-немецкого газопровода "Северный поток – 2". Свои едкие комментарии жители страны оставили под заметкой болгарского издания "Дневник", касающейся соответствующей темы.

Как отмечает издание "Иносми", в новости рассказывается о том, как официальный представитель Белого дома Джен Псаки объяснила такой отказ: газопровод уже был построен на 95% к моменту прихода Байдена к власти.

"Шерхан поджал хвост", — написал комментатор под псевдонимом Domino.

"Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!" — отметил Тошо Кочев.

А пользователь под именем mso011053684 решил, что "США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит". Комментатор под именем tacheaux счёл такой шаг администрации Белого дома ожидаемым и предположил, что "следующий шаг Байдена — вернуть Аляску русским".