"Шерхан поджал хвост": Болгары высмеяли США за отказ от давления на "Северный поток – 2"
Один из читателей местного СМИ отметил, что следующим шагом могло бы быть решение вернуть России Аляску.
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Болгарские читатели не удивились сообщению о том, что администрация Белого дома передумала вводить санкции против российско-немецкого газопровода "Северный поток – 2". Свои едкие комментарии жители страны оставили под заметкой болгарского издания "Дневник", касающейся соответствующей темы.
Как отмечает издание "Иносми", в новости рассказывается о том, как официальный представитель Белого дома Джен Псаки объяснила такой отказ: газопровод уже был построен на 95% к моменту прихода Байдена к власти.
"Шерхан поджал хвост", — написал комментатор под псевдонимом Domino.
"Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!" — отметил Тошо Кочев.
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А пользователь под именем mso011053684 решил, что "США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит". Комментатор под именем tacheaux счёл такой шаг администрации Белого дома ожидаемым и предположил, что "следующий шаг Байдена — вернуть Аляску русским".
Вместе с тем, как рассказывал Лайф, в Сенат США внесён проект закона, обязывающий к санкциям против "Северного потока – 2". Его инициаторы считают, что отказ Вашингтона вводить новые рестрикции "грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене".
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