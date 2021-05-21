Названы российские регионы, где теплеет быстрее

На Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря теплеет быстрее всего в России. Как говорится в Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств — участников СНГ за 2020 год Росгидромета, этот показатель в среднем вырос на 0,8–1,2 градуса.

"На большей части территории СНГ в течение 1976–2020 гг. отмечается рост средних годовых температур воздуха, наиболее заметный на арктическом побережье: на Таймыре, на побережье Восточно-Сибирского моря (0,8–1,2 °С / 10 лет)", — говорится в сообщении.