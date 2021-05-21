Родственники умершего так увлеклись дракой, что упали в его могилу
В ход у участников траурного мероприятия пошли даже лопаты и палки. На остальных они внимания уже не обращали.
Родственники умершего так увлеклись дракой, что упали в его могилу. Видео © Instagram / lindaikejiblogofficial
В Камеруне люди подрались над гробом во время похорон. Видео инцидента было опубликовано в социальной сети Instagram нигерийским пользователем. На этих кадрах видно, как несколько мужчин под крики собравшихся забираются на гроб, начинается потасовка.
Затем несколько человек падают в приготовленную могилу, где драка продолжается. Как отмечает местное издание Pulse, причина потасовки пока не известна, как и её исход.
Ранее в грузинском городе Дманиси тоже произошла массовая драка. В ходе неё применялась даже кувалда.
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