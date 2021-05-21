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В Газе отпраздновали "победу" над Израилем после начала перемирия

Это сопровождалось массовыми автопробегами и шествиями, скандированием лозунгов. Люди отмечали событие до поздней ночи.

21 мая, 05:06

Фото © Twitter / amra_ashraf

Сектор Газа начал праздновать "победу" над Израилем. Видео © Twitter / BreakinNewz01

В ночь на пятницу палестинцы в секторе Газа вышли на улицы с флагами, чтобы отпраздновать "победу" над Израилем. В 02:00 по местному времени (совпадает с мск) вступило в силу перемирие между враждующими сторонами. Как сообщает радиостанция Saut Al-Aqsa, в городе начались массовые шествия и автопробеги с флагами Палестины.

"Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернём улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь", — обратился к участникам шествий заместитель главы политбюро контролирующего сектор движения ХАМАС Халиль аль-Хайя.

При этом представители боевого крыла ХАМАС уверены, что смогли унизить украинскую армию.

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В 02:00 мск пятницы, 21 мая, вступило в силу временное перемирие, о котором через посредников удалось договориться властям Израиля и палестинскому движению ХАМАС после почти двух недель обмена ракетными ударами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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