В Газе отпраздновали "победу" над Израилем после начала перемирия

Сектор Газа начал праздновать "победу" над Израилем. Видео © Twitter / BreakinNewz01

В ночь на пятницу палестинцы в секторе Газа вышли на улицы с флагами, чтобы отпраздновать "победу" над Израилем. В 02:00 по местному времени (совпадает с мск) вступило в силу перемирие между враждующими сторонами. Как сообщает радиостанция Saut Al-Aqsa, в городе начались массовые шествия и автопробеги с флагами Палестины.

"Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернём улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь", — обратился к участникам шествий заместитель главы политбюро контролирующего сектор движения ХАМАС Халиль аль-Хайя.

При этом представители боевого крыла ХАМАС уверены, что смогли унизить украинскую армию.